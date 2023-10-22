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        Haberler Yaşam "Atatürk'ün Kahvecisi" 4 kuşaktır Ankara'da hizmet veriyor

        "Atatürk'ün Kahvecisi" 4 kuşaktır hizmet veriyor

        Cumhuriyet döneminin ilk kuru kahvecilerinden Başkent Ankara'daki Gül Kahve, 4 kuşaktır hizmet veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 11:59 Güncelleme: 22.10.2023 - 11:59
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        • 1

          Altındağ ilçesindeki Hacı Bayram Caddesinde faaliyet gösteren işletme, 100 yıldır ticari faaliyette bulunmasının yanı sıra kahve kültürünün ayakta kalmasına da katkı sağlıyor.

        • 2

          Cumhuriyet döneminin ilk kuru kahvecilerinden Başkent Ankara'daki Gül Kahve, 4 kuşaktır hizmet veriyor.

        • 3

          Altındağ ilçesindeki Hacı Bayram Caddesinde faaliyet gösteren işletme, 100 yıldır ticari faaliyette bulunmasının yanı sıra kahve kültürünün ayakta kalmasına da katkı sağlıyor.

        • 4

          Gül Kahvenin 4'üncü kuşak işletmeciliğini ise 72 yaşındaki Ahmet Hamdi İncegül yapıyor.

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