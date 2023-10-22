"Atatürk'ün Kahvecisi" 4 kuşaktır hizmet veriyor
Cumhuriyet döneminin ilk kuru kahvecilerinden Başkent Ankara'daki Gül Kahve, 4 kuşaktır hizmet veriyor.
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Altındağ ilçesindeki Hacı Bayram Caddesinde faaliyet gösteren işletme, 100 yıldır ticari faaliyette bulunmasının yanı sıra kahve kültürünün ayakta kalmasına da katkı sağlıyor.
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Cumhuriyet döneminin ilk kuru kahvecilerinden Başkent Ankara'daki Gül Kahve, 4 kuşaktır hizmet veriyor.
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Altındağ ilçesindeki Hacı Bayram Caddesinde faaliyet gösteren işletme, 100 yıldır ticari faaliyette bulunmasının yanı sıra kahve kültürünün ayakta kalmasına da katkı sağlıyor.
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Gül Kahvenin 4'üncü kuşak işletmeciliğini ise 72 yaşındaki Ahmet Hamdi İncegül yapıyor.
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