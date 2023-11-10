Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Atatürk için 630 kilometre pedal çevirdi

        Atatürk için 630 kilometre pedal çevirdi

        Gazi Bülent Sönmez, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 85'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle Aydın'dan Ankara'ya 630 kilometre bisikletle pedal çevirerek geldi. Anıtkabir'i ziyaret eden Bülent Sönmez, "Biz, Ata'mızın yolunda fikri hür, vicdanı hür nesiller olarak, onun ilke ve inkılaplarına bağlıyız" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk için 630 kilometre pedal çevirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        2002 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatani görevini yaparken, tatbikat sırasında araç kazası sonucu yaralanarak gazi olan Bülent Korkmaz, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Aydın'dan Ankara'ya 630 kilometre pedal çevirdi.

        7 Kasım'da Aydın'dan bisikletiyle yola çıkan Sönmez, 630 kilometre yolu 2 günde aşarak 9 Kasım akşam saatlerinde Ankara'ya ulaştı ve Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. 2002 yılında terhis olmaya 1 ay kala kaza geçirerek gazi olduğunu söyleyen Sönmez, "Kazadan sonra Kıbrıs'ta ilk ameliyatımı oldum ve 3 gün yoğun bakımda kaldım.

        Şu an ikinci hayatımı yaşıyorum diyebilirim. Zamanla bisiklet sporuna merak saldım. Bisiklet sürmekten de keyif alıyorum. Engelli bir sporcu olmama rağmen engelsiz sporcularla yarışıyorum. Şimdiye kadar kürsü görmedim ama mutluyum" diye konuştu.

        REKLAM

        "ONU YAŞATMAK ZORUNDAYIZ"

        10 Kasım'da Aydın'dan Ankara'ya bisikletle gelmeyi çok önceden hedeflediğini belirten Sönmez, "Ben bisiklet sporuna başladığımda başka bir grupla bu sporu yapıyordum. O grup, bir 10 Kasım'da Ankara'ya bisikletle gelmişti. Biz o grubu Anıtkabir'e uğurlarken duygulandım ve 'Bir gün ben de gideceğim' dedim. O yıl ben onlara katılamamıştım.

        Çünkü yeterince iyi değildim. Bisikletim de yol bisikleti değildi. 630 kilometre pedal çeviriyoruz ve bisikletin de o koşullara uygun olması gerekiyor. Sonra şu anki bisikletimi aldım ve 'Bu sene illaki gideceğim' dedim. Biz, Ata'mızın yolunda fikri hür, vicdanı hür nesiller olarak, onun ilke ve inkılaplarına bağlıyız. Onu yaşamak ve yaşatmak zorundayız. O, sadece Türkiye için değil dünya için de bir lider. Başka milletler onu başının tacı yaparken bizim sahip çıkmamamız olmaz" ifadelerini kullandı.

        "ANITKABİR'DE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

        Aydın'dan 7 Kasım günü yola çıktığını söyleyen Sönmez, "İlk etabım yaklaşık 202 kilometre civarındaydı. 8 Kasım'da 263 kilometrelik bir etap vardı. O etapta zorlandım. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir yokuşu tırmanırken köpeklere yakalandım. O yokuşu nasıl tırmandığımı hatırlamıyorum. 3'ünücü etabım Sivrihisar'da başladı ve Sivrihisar'dan sonra heyecanım doruklardaydı. O heyecanla 3'üncü etap çok çabuk bitti. Anıtkabir'de olduğum için çok mutluyum; ama aynı zamanda hüzünlüyüm de" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gazi Bülent Sönmez
        #mustafa kemal atatürk
        #bisiklet
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Annesinin sokağa attığı yeni doğmuş bebek öldü!
        Annesinin sokağa attığı yeni doğmuş bebek öldü!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Dolmabahçe'ye akın!
        Dolmabahçe'ye akın!
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Habertürk Anasayfa