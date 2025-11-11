Atalanta'da Raffaele Palladino dönemi
İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, Ivan Juric'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Raffaele Palladino'yu getirdiklerini açıkladı.
İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın yeni teknik direktörü belli oldu.
İtalyan ekibi, teknik direktör Ivan Juric ile yolların ayrılmasının ardından göreve Raffaele Palladino'nun getirildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada 41 yaşındaki teknik adamla 2027 senesine kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Son olarak Fiorentina'yı çalıştıran İtalyan çalıştırıcı, 53 maçta 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı.