Atakule, Azerbaycan Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırıldı

Ermenistan'ın saldırıları karşısında dost ve kardeş Azerbaycan halkına birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vermek için Atakule, kardeş ülkenin bayrak renkleri mavi, kırmızı ve yeşil ışıklarla aydınlatıldı.

AA'nın haberine göre; kulenin tepe kısmındaki ekranlarda "İki Devlet Tek Millet, Can Azerbaycan" mesajı yer alırken, AVM kısmında bulunan dev led ekranlardan Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalandırıldı.