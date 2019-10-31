Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, halk müziğinden pop müziğe ve arabeske kadar geniş bir repertuvara sahip olan 'Ata Demirer Gazinosu'nun yeni sezonunu açıyor. Yeni sezonun ilk gösterisini 7 Kasım'da sahneleyecek olan Demirer, "Biz burada hayali bir gazino yaptık. Seyirciyle birlikte neredeyse her şarkıda dünyanın başka bir ucuna gidiyoruz; Yunanistan, İtalya, Latin Amerika... Bu bir gazino ve gazinoda tek şarkıcı olmaz. Dolayısıyla ben de seslendirdiğim her eserde, başka bir karaktere bürünüyorum" dedi.

BKM'de müzikle komedinin harmanlandığı 'Ata Demirer Gazinosu'nun orkestra şefliğini Taşkın Sabah'ın yapıyor.