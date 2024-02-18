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        Haberler Magazin 'Ata Demirer Gazinosu' kapılarını açtı

        'Ata Demirer Gazinosu' kapılarını açtı

        Ata Demirer, BKM organizasyonuyla; Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterisi 'Ata Demirer Gazinosu', Zorlu PSM'de seyircilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2024 - 10:55 Güncelleme: 18.02.2024 - 10:55
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        'Ata Demirer Gazinosu' kapılarını açtı
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        Komedi Gazinosu formatını günümüzde ilk kez sahnelere taşıyan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, BKM Organizasyonuyla; Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterisi ‘Ata Demirer Gazinosu', Zorlu PSM’de seyircilerle buluştu.

        KAHKAHALAR ATTIRDI

        Stand-up, film, albüm ve dizi projeleriyle ilklerin öncüsü olan ve adından her zaman övgüyle söz ettiren Ata Demirer, ilk gösterisinde şakalarıyla seyircilere kahkahalar attırdı, bir yandan da özenle seçilmiş repertuvarı ile müzik şöleni yaşattı. Ata Demirer’e sahnede yine usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik etti.

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        AYAKTA ALKIŞLANDI

        Biletleri haftalar öncesinden tükenen Ata Demirer Gazinosu' ile Ata Demirer, salonu dolduran binlerce seyircisi tarafından gösterisi sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı. Perdelerini 3 yıl aradan sonra tekrar açan 'Ata Demirer Gazinosu', biletleri haftalar öncesinden tükenmiş, arka arkaya yeni gösteri tarihleri açıklanmıştı.

        ÖZLEM BİTTİ: ATA DEMİRER GAZİNOSU GERİ DÖNDÜ

        Sahnelenmeye başladığı günden bugüne kapalı gişe sergilenen Ata Demirer Gazinosu 22 Şubat, 15 Mart ve 16 Mart’ta Zorlu PSM’de, 20 Mart’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde, 22 ve 23 Mart’ta Ankara Congresium’da, 1 Nisan’da Zorlu PSM’de ve 18 Nisan’da Volkswagen Arena’da sahnelenecek.

        ÇOK YÖNLÜ ATA DEMİRER

        Başarılı bir stand-up komedyeni olmanın yanı sıra, senarist, oyuncu ve müzisyen kimliğiyle de adından her zaman övgüyle bahsettiren projelere imza atan Ata Demirer, daha önce; 'Tek Kişilik Dev Kadro 1've 'Tek Kişilik Dev Kadro 2' adlı iki büyük stand-up gösterisiyle 16 yıla yakın sahnede seyircileriyle buluşmuştu.

        ATA DEMİRER GAZİNOSU KONSER TAKVİMİ

        22 Şubat... Zorlu PSM, İstanbul (TÜKENDİ – SOLDOUT)

        15 Mart... Zorlu PSM, İstanbul

        16 Mart... Zorlu PSM, İstanbul

        20 Mart... Bostancı Gösteri Merkezi, İstanbul

        22 Mart... Congresium Ankara

        23 Mart... Congresium Ankara

        1 Nisan... Zorlu PSM, İstanbul

        18 Nisan... Volkswagen Arena, İstanbul

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        #ata demirer gazinosu

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