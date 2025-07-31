Ata Demirer Harbiye'de sevenleriyle bir araya geldi
Ata Demirer, BKM organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya geldi
Gazino konseptini komediyle birleştiren Ata Demirer'in BKM organizasyonuyla sahnelediği 'Ata Demirer Gazinosu', Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnedeydi.
Yaz boyunca Ege'den Marmara'ya uzanan açıkhava turnesinde Ata Demirer, dün akşam İstanbullu hayranlarıyla buluştu.
Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar uzanan geniş repertuvarıyla sevenleriyle buluşan Ata Demirer'e usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik etti.