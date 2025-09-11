Habertürk
        Ata Demirer: Diyetin ilk günü ben

        Ata Demirer: Diyetin ilk günü ben

        Ata Demirer, esprili bir paylaşımda bulunarak kucağında poşet poşet ekmeklerle verdiği pozu; "Diyetin ilk günü ben" notuyla sosyal medyada takipçileriyle buluşturdu

        11.09.2025 - 19:14
        "Diyetin ilk günü ben"
        Ünlü komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesaplarından yaptığı esprili paylaşım ile Instagram ve X’te dikkatleri üzerine çekti. Demirer, kucağında poşet poşet ekmeklerle verdiği pozu; “Diyetin ilk günü ben” notuyla takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Ata Demirer

        Habertürk Anasayfa