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        Haberler Bilgi Yaşam ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı ne zaman? ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınav tarihi, saati ve oturum bilgisi

        ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı ne zaman? ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınav tarihi, saati ve oturum bilgisi

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) yaz okulu ve üç ders sınav tarihi belli oldu. Açıktan üniversite bitirmek için sınavlara hazırlanan adaylar bugün yaz okulu ve üç ders sınavına girecek. Yaz Okulu ve mezuniyet üç ders sınavları giriş belgesini https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden alabilirler. Peki bugün ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte 2024 ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınav tarihi, saati ve oturum bilgisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 09:18 Güncelleme: 24.08.2024 - 09:18
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        • 1

          ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınav tarihi açıklandı. Sınava girecek adaylar günler öncesinden hazırlandı. Yaz okulu sınavından alınan not geçme notunu oluşturmaktadır. Dersten geçebilmek için alınan notun, minimum geçme notunun üzerinde olması gerekmektedir. Peki ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

        • 2

          ATA AÖF NE ZAMAN?

          2023-2024 Öğretim Yılı kapsamında düzenlenecek olan ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavları, 24 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

        • 3

          Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı Hakkında Bilgilendirme

          • Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavları 24 Ağustos 2024 tarihinde, tek oturumda, yüz yüze yapılacaktır.
          • Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavları Giriş Belgenizi https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden alabilirsiniz. Sınav giriş belgenize aynı zamanda ÖYS, AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katı, ATA-AOF Mobil ve ATAAOF OYS uygulamalarından ulaşabilirsiniz.
          • Her ders için sınav süresi 30 dakikadır.
          • Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınav salonlarına alınacak, her ne sebeple olursa olsun ilk 15 dakika sonrasında gelenler kesinlikle sınava alınmayacaktır. Sınava geç başlayan (ilk 15 dakika içinde gelen) öğrencilere ek süre verilmez.
          • Yaz okulu sınavından alınan not geçme notunu oluşturmaktadır. Dersten geçebilmek için alınan notun, minimum geçme notunun üzerinde olması gerekmektedir.
        • 4
          • Mezuniyet üç ders sınavının geçme notu öğrencinin, ilgili ders için 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz/Bahar Yarıyılında aldığı Vize notunun %30 ile Mezuniyet Üç Ders Sınav notunun %70’i toplanarak hesaplanmaktadır.
          • Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.
          • Sınava girerken yanınızda OBS üzerinden alacağınız Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. kimlik kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesi) ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmanız gerekmektedir.
          • Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınamayacaklardır.FOTOĞRAFLI ve ONAYLI KİMLİK BELGESİ: T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport veya Sürücü Belgesidir.
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