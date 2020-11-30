Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1773 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 431 bin 630’a çıktı.
Son 24 saatte virüs nedeniyle 44 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 373’e, iyileşenlerin sayısı da 398 bin 658’e yükseldi.
- Singapur
Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, 4’ü yurt dışı kaynaklı, 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.
Kovid-19 vakası sayısının 58 bin 218’e yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 124 kişi iyileşti.
- Bangladeş
Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 2 bin 525 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 464 bin 932’ye çıktı.
Son 24 saatte Kovid-19'dan 35 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 644’e yükseldi.
Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.
- Hong Kong
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 76 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 bin 315’e çıktı.
Hong Kong'da bugüne dek 109 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, virüse yakalanan 5 bin 340 kişi sağlığına kavuştu.
Hong Kong Lideri Carrie Lam, artan vakalar nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kamu çalışanlarının çarşamba gününden itibaren evlerinde çalışmaya başlayacağını duyurdu.
Bu kapsamda, Lam, 2 hafta süreyle restoranların 22.00'a kadar faaliyet gösterebileceği ve buralarda 2'den fazla kişinin aynı masayı paylaşmasının yasaklandığını açıkladı.
- Tayland
Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 21 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, yeni can kaybı olmadı.
Vaka sayısının 3 bin 998’e çıktığı ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 803 kişi iyileşti.
Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.
- Tayvan
Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı, 24 yeni vaka kaydedildi.
Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Ada'da, toplam vaka sayısı 675’e ulaştı.
Salgının başından bu yana aldığı etkili tedbirlerle virüsün yayılmasını engellemeyi başaran Tayvan'da 12 Nisan'dan bu yana iç kaynaklı vakaya rastlanmıyor.
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