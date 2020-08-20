Aşure nasıl yapılır? En kolay aşure tarifi nedir? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tam bir tarifinin olmadığı aşurenin, geleneksel olarak en az 7 maddeden oluşması gerektiği söylenir. Bazıları adından dolayı 10 madde ile yapılması gerektiğini söyler. Aleviler ise hep 12 madde kullanarak aşure yapar. Biz de haberimizde en güzel ve lezzetli aşure tarifini sizin için derledik.
AŞURE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
400 gr aşurelik buğday
125 gr kuru fasulye
125 gr nohut
150 gr kuru kayısı
200 gr kuru üzüm
150 gr kuru incir
1 çorba kaşığı portakal kabuğu rendesi
800 gr tozşeker
5 litre su
1 çorba kaşığı ayçiçeği yağı
1 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı gülsuyu
Dolmalık fıstık, kuş üzümü, ceviz içi, kıyılmış kuru kayısı, kıyılmış kuru incir, nar taneleri ve fındık
AŞURE NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ
Buğdayı ılık, kuru fasulyeyi soğuk, nohudu ise ılık tuzlu suya bastırın. Sabaha nohudu, kuru fasulyeyi yıkayıp yumuşayıncaya kadar ayrı ayrı haşlayıp süzün. Nohutların ince kabuklarını çıkarın. Kuru kayısı ve kuru inciri fındık büyüklüğünde doğrayıp buğdayı yıkayarak süzün. Kuru üzümü ayıklayıp 10 dakika kaynatın, onu da süzün. Tencereye su, buğday ve ayçiçeği yağını koyun. Kaynayınca kısın ve ağır ateşte, kapağı kapalı olarak pişmeye bırakın. Dibi tutmasın diye arada karıştırın. Buğday yumuşayınca kapağı açın ve haşlanmış kuru üzümleri ilave ederek orta ateşte 5 dakika karıştırarak kaynatın. Hoş koku vermesi için portakal kabuklarını ilave edin. Nohut ve kuru fasulyeyi de katıp karıştırarak 5 dakika daha kaynatın. Kayısıları ve tozşekeri de ekleyin, sonra kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam edin. Rengi beyazlaşsın diye süt ilave edin. Kıvamın koyu olmaması için az sıcak su ilave edebilirsiniz. Sonunda kuru inciri de kattıktan sonra 5 dakika karıştırarak kaynatıp ateşten alın. Üstünün kabuk tutmaması için arada karıştırmayı ihmal etmeden kapağı yarı kapalı durumdaki tencerede soğutun. Kıvam koyu ise az süt ilave edin. Kâselere boşalttıktan sonra soğuyup üstlerinin kabuk tutmasını bekleyin ve dilediğiniz gibi süsleyin.
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