Aşure günü hicri takvimin birinci ayı Muharrem'in onuncu gününe denk gelen gündür. İslam dinine göre Muharrem ayının onuncu gününde birçok mühim olay olmuştur. Bugüne kıyamet atfedilmiştir. Muharrem ayının ilk günü oruç tutulması, tüm sene boyunca oruç tutulmuş gibi fazilete sahiptir.
Bir hadis-i şerif içerisinde bu konu ile ilgili şöyle geçmektedir. " Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur."
Muharrem ayının en kıymetli gecesi olan Aşure gecesidir. Dinimize göre aşure gününde Rabbimiz birçok duayı kabul etmiştir.
Aşure Günü Neler Yapılabilir?
Önemli aylardan olan Muharrem ayının kıymetli gecesi, aşure gününde yapılması iyi işler bulunmaktadır. Bu işler;
- Hadis-i şeriflerde geçtiği üzere, aşure gününde oruç tutanın bir yıllık günahları af edilmektedir. Dolayısıyla aşure gününde oruç tutmak dinimizce sünnet bir davranıştır. Ancak sadece aşure gününde oruç tutmamak lazımdır. Tek oruç tutmak mekruh sayılır. Bu yüzden Muharrem ayının 9 ve 10. günleri veya 10 ve 11.günleri olacak şekilde 2 gün oruç tutulabilir. Tek oruç tutmak, Yahudilerin yaptığı bir durumdur. Dinimizce onlara benzememek için tek oruç tutulmaz.
- Akraba ziyareti bugün içerisinde dinimizce oldukça önemsenmiştir. Mümkün ise akrabalara hediye ya da herhangi bir yardım ile gidilebilir. Hadislerde geçtiğine göre bunu yapan kimseler, Yahya ile İsa'nın sevapları kadar ecre kavuşacaktır.
- Bu mübarek günde sadaka vermek sünnet olan bir ibadetimizdir. Bu ibadet hadislerde şöyle ifade edilmektedir; "Aşure gününde zerre kadar dahi olsa sadaka veren kimseler, Uhud dağı kadar sevap kazanır."
- Çoksa selam verilmelidir. Bugünde oldukça sevaptır ve yine hadislerce belirtilmiştir.
- Çocuk sevindirmek yine aşure gününde yapılabilecek güzel davranışlardan birisidir.
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