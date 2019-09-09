Aşure Günü mesajları, bugün idrak edilen bu özel günden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aşure Günü'nde, hazırlanılan aşureler daha da bereketlensin diye eşe dosta dağıtılır. Ancak uzakta olan sevdiklerinize aşure gönderemiyorsanız da Aşure Günü mesajı göndererek mutlu edebilirsiniz...