"Hayat bir gün o da bugün!"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 1 Şubat'ta 52. yaşına giren oyuncu Asuman Dabak, dün akşam ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte Cihangir'deki bir mekanda doğum gününü kutladı.

Pasta kesmeden önce basın mensupları ile sohbet eden Dabak, "25. yaşıma bastım, bakın 26’dan günü geçtim saat bile almadım sadece 25 yaşındayım." diyerek espri yaptı.

"KEYİFLİ BİR ŞEKİLDE YEMEK YİYORUZ"

Ünlü isim, daha sonra "Dostlarım ile doğum günümü kutlayayım' dedim, dolayısıyla hayat bir gün o da bugün. Keyifli bir şekilde yemeğimizi yiyoruz, sohbetimizi ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Projelerinden de bahseden Asuman Dabak, "Burçlar ile ilgili filmim geliyor, onun haricinde yedi tane daha filmim var. Dört televizyon filmi, üç tane de sinema filmi çektik. 2021 benim biraz sinema filmim gibi oldu. 2022'de hep beni seyredeceksiniz, ama önce 'Burçlar' filmimiz girecek gösterime, ben de Kova burcuyum zaten, damarını çatlatırım kovanın." dedi.

Dabak, daha sonra ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlamaya devam etti.