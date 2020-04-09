09 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Burçlar, gezegen hareketleri, aylık, günlük veya haftalık burç yorumları her daim ilgi çeken konular arasında yer alıyor... Peki önümüzdeki dönem astroloji bizlere nelerin yaşanabileceğinin sinyalini veriyor? Astrologlar 2020 yılının her açıdan zorlayıcı ve stresli olacağının sinyalini vermişti. Habertürk.com editörü Bilge Akan astroloji ile ilgili tüm merak edilen soruları ünlü astrologlara sorup yanıtlarını paylaşıyor. Astroloji ve burçlarla ilgili sorularınızı bakan@haberturk.com mail adresine gönderebilirsiniz veya yandaki kutucuktan merak ettiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.
BU YIL 6 TUTULMA VAR!
Normalde 4 tane olan tutulmaların 2020 yılında 6 kez gerçekleşeceği biliniyor.
10 Ocak 2020’de Yengeç burcunda bir Ay Tutulması meydana gelmişti. Ayrıca bu tutulma Satürn-Plüton döngüsünü tetikleyerek büyük ekonomik sorunlar yaşanacağının, beslenme ve yeme içme konularında problemler olabileceğinin sinyalini vermişti. Tutulmaların devamı ise önümüzdeki aylarda gerçekleşecek.
5 Haziran’da Yay burcunda Ay Tutulması
21 Haziran’da Yengeç burcunda Güneş Tutulması
5 Temmuz’da Oğlak burcunda Ay Tutulması
30 Kasım’da İkizler burcunda Ay Tutulması
14 Aralık’ta Yay burcunda Güneş Tutulması var.
Tutulmalarda bilgi kirliliği, bazı sektörlerin gerileyip bazılarının da yükselişe geçmesi mümkün… Bunun yanında 2020, gerileme hareketleriyle de bizleri etkisi altına alıyor… Venüs, Merkür, Satürn, Mars, Jüpiter gibi gezegenler de yılın çoğunluğunda geri harekette olacak. Özellikle Mayıs’ta Venüs gerilemesinin olduğunu hatırlatalım.
Venüs astrolojide uyum, huzur, uzlaşma demektir. Ve Venüs, 13 Mayıs’ta İkizler burcunda gerileyecek ve dibe vurmadan yukarı çıkamayacağız gibi gözüküyor.
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