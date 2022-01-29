Astrolog Elvan Yarma 2022'de aşkı bulacak ve yuva kuracak burçları anlattı

Yeni bir sene, hayallerin ve hedeflerin yeniden belirlendiği umut dolu bir başlangıç demektir. Yılın bu dönemi, kendimize uygun kişi ile tanışıp bir yuva kurmanın hayalini en çok yaşadığımız dönemlerden biri.

Hal böyle olunca, evlenme niyeti olan bekarların bir araya geldiği çevrimiçi tanışma platformu Hawaya, evleneceğiniz kişiyi ararken nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda yardımınıza yetişiyor. Astrolog Elvan Yarma bu sene ciddi bir ilişki düşünenler için anlatıyor…

2022 YILINDA HANGİ BURÇLAR EVLENECEK? HANGİ BURÇLAR EVLİLİKTE DAHA UYUMLU?

Yılın şanslıları Balık, Yengeç ve Akrepler..

Tam bir aşk yılına girdiğimizi söyleyen Astrolog Elvan Yarma; bu sene bütün burçların hayat arkadaşları ile karşılaşabilecekleri şanslı bir seneye giriş yaptığını, özellikle bekar olan Balık, Yengeç ve Akreplerin doğru kişi ile karşılaşma olasılıklarının çok yüksek olduğunu söylüyor.

2022'DE AŞKI NE ZAMAN VE HANGİ BURÇLARDA BULACAKSINIZ?

Doğru insanı ne zaman ve hangi burçlarda aramanız gerektiğine değinen Elvan Yarma; ilişkilerde ne istediğini iyi bilen Koçlar’ın 2 - 28 Mayıs tarihleri arasında çok şanslı bir döneme girdiklerini ve 11 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında kendileri gibi ciddi düşünen biriyle tanışabileceklerini söylüyor. Aile kurmak için ise Aslan veya Yay burçlarından yana kullanabilirler tercihlerini.

Boğalar, bir elmanın iki yarısı olabilecekleri partnerleri ile 28 Mayıs - 23 Haziran tarihleri arasında tanışabilir. Akrep, Balık, Başak veya Yengeç burçları ise onlar için biçilmiş kaftan..

Hayalimdeki kişiyi bir türlü bulamıyorum diyen İkizler, 23 Haziran - 18 Temmuz ve 29 Eylül - 23 Ekim tarihlerine dikkat etmeli. Uzun bir birliktelik içinse Yay, Terazi, Kova veya Koç burcu hayallerindeki ilişkiye onları bir adım daha yaklaştıracak.

Yılın ilişki anlamında en şanslı burçlarından biri olan ve yeni biri ile tanışma sürecinde oldukça şüpheci davranan Yengeçler, 18 Temmuz- 11 Ağustos ya da 23 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında hayat arkadaşlarını bulabilirler. Bu yıl, özellikle Oğlaklarla evlilik şansı yüksek, Akrep veya Balıkla güzel bir birliktelik görülecek.

İlişkilerinde eğlenceli ve cana yakın tavırlarıyla göz önünde bulunan Aslanlar, 11 Ağustos- 5 Eylül tarihleri arasında karşılaşacağı Terazi veya İkizler burcu ile de güzel bir birlikteliğe, Kovanın enerjisi ile mutlu bir evliliğe adım atacak.

Evliliklerinde geleneksel olmayı seven Başak insanı için 30 Ocak - 6 Mart ve 5-29 Eylül tarihlerine dikkat! Sizin gibi düşünen birisiyle karşılaşmanız çok mümkün. Bu tarihlerde tanışabileceğiniz Boğa, Yengeç veya Balık insanı ile gerçek bir adım atabilirsiniz.

TERAZİLER VE AKREPLER BU TARİHLERE DİKKAT!

Tam bir aşk insanı olan Terazilerin kapısını 29 Eylül - 23 Ekim ve 6 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında Kova, İkizler veya Koç çalacak. Aşkın karşısına sadece bir kez çıkacağına inanan Akrepler için, 23 Ekim - 16 Kasım tarihleri arasında Başak, Oğlak veya Boğada aşkı bulma zamanı.

İstekleri için çaba sarf etmeyi seven Yay burçları, 16 Kasım - 10 Aralık tarihleri arasında Aslan, İkizler, Koç veya Terazi burcunda bulacağınız mutluluk için ilk adımı atmaya hazırlanın.

Karşılaştıkları doğru kişi ile sonsuza kadar birlikte olabileceklerine inanan Oğlaklar, 30 Ocak-6 Mart ve 28 Mayıs - 23 Haziran tarihleri arasında tanışacakları Başak, Yengeç veya Boğa ile bir hikayenin başlangıcını yapabilirler.

Partneri ile olan iletişime çok önem veren Kovalar, tam da hayalimdeki gibi, diyecekleri kişi ile 6 Mart - 5 Nisan ve 23 Haziran - 18 Temmuz tarihleri arasında İkizler veya Aslanlarla tanışacaklar.

BALIK BALIĞI ÇEKEBİLİR

Bu yıl aşk benden yana, peki ya ne zaman diyen Balık burçları ise, 5 Nisan - 2 Mayıs veya 18 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında tanışacağınız, içinizi kıpır kıpır edecek Yengeç, Başak veya Yay burçlarına dikkat ederken, ilişkinin kral ve kraliçesi olacağınız iki Balık aşkına da hazır olabilirsiniz.