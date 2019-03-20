20 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kornea veya lensteki kırıcılık olayının farklarından dolayı ışığın tek bir noktada toplanamaması ve açılmasına astigmat denir.
Astigmat, göze gelen ışınların tek bir noktada kesişememesidir. Gözünüzün ön yüzeyinin (kornea) veya gözünüzün içindeki lensin uyumsuz eğrilere sahip olduğu durumlarda ortaya çıkar. Yuvarlak bir top gibi olmak yerine, yüzey yumurta şeklindedir. Bu, tüm mesafelerde bulanık görüşe neden olur.
ASTİGMAT BELİRTİLERİ NELERDİR?
Astigmat kişinin durumuna göre zamanla azalabilir veya artabilir. Astigmatın başlıca belirtileri arasında; net görmeme, bulanık görme, ışıkları saçılmış olarak görme, dikey ve yatay çizgilerde bozulma, uzaklık arttıkça netlik kaybı, uzun paragraf okumalarında harflerin bir araya girmesi, gözlerin erken yorulması gibi durumlar sözkonusudur.
Bu belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, mutlaka göz doktoruna giderek muayene olmanız göz sağlığını açısından faydalı olacaktır.
ASTİGMATIN TEDAVİSİ
Astigmat rahatsızlığı; gözlük, kontakt lens veya ameliyatla düzeltilebilir. Bireysel yaşam tarzları da astigmatın tedavi şeklini etkiler.
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