Assos - Çanakkale kaç kilometre? Assos - Çanakkale arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Assos - Çanakkale kaç kilometre? Assos - Çanakkale arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Assos'tan Çanakkale'ye uzanan güzergah, kilometre başına düşen tarihi miras yoğunluğuyla belki de Türkiye'nin en zengin rotalarından biridir. Bu yol, sadece iki turistik noktayı birbirine bağlayan bir asfalt şeridi değil, adeta bir açık hava müzesinin koridorudur. Her tepenin ardında antik bir kentin fısıltısı, her sahil kasabasında farklı bir medeniyetin izi bulunur. Bir yanda felsefenin Ege'ye baktığı Assos Akropolü, diğer yanda ise iki kıtayı ve binlerce yıllık tarihi ayıran Boğaz'ın bekçisi Çanakkale...

ASSOS - ÇANAKKALE KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

REKLAM advertisement1

Antik Assos kentinin bulunduğu Behramkale köyü ile Çanakkale şehir merkezi arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklar için oldukça kısa ve nettir. En çok kullanılan ve en standart güzergah olan D550/E87 (Çanakkale-İzmir) karayolu üzerinden yapılan ölçümlerde, iki merkez arasındaki uzaklık yaklaşık olarak 90 kilometredir.

REKLAM

Bu kısa mesafe, aynı gün içinde hem Assos'un hem de Troya gibi Çanakkale'ye yakın bir başka antik kentin rahatlıkla ziyaret edilebilmesine olanak tanır. Dolayısıyla, Assos - Çanakkale kaç kilometre sorusunun yanıtı, Kuzey Ege'de bir kültür turu planlayanlar için son derece pratik ve yönetilebilir bir yakınlığa işaret eder. Planlama yaparken Assos - Çanakkale kaç km sorusunu 90 km civarında düşünerek, yolculuğun ne kadar kolay olduğunu görebilirsiniz.

ASSOS - ÇANAKKALE ARASI MESAFE NE KADAR? Özel araçla seyahat edecekler için Assos - Çanakkale arası mesafe ne kadar sorusu, takip edilecek olan basit, konforlu ve manzaralı güzergahın detaylarını da içerir. Yolculuk, Assos'un bulunduğu Behramkale köyünden başlayarak, Ayvacık ilçe merkezine ulaştıktan sonra kuzey yönünde D550/E87 karayoluna bağlanarak gerçekleşir. Bu yol, antik Troas bölgesinin kalbinden geçerek, zeytinlikler ve Kaz Dağları'nın batı eteklerinin manzarası eşliğinde ilerler. Ezine ilçesi geçildikten sonra, yol düzleşir ve Çanakkale şehir merkezine kadar konforlu bir sürüşle devam eder. Yolun tamamı yüksek standartlı, büyük ölçüde bölünmüş yoldur ve sürüş güvenliği yüksektir. ASSOS - ÇANAKKALE NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? REKLAM Assos - Çanakkale ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, bu kısa mesafe için oldukça nettir ve ulaşım tamamen karayolu üzerinden sağlanır. Özel Araçla: Yaklaşık 90 kilometrelik bu mesafe, hız limitlerine uyarak ve trafik yoğunluğuna bağlı olarak, özel araçla ortalama 1 saat 15 dakika ile 1 saat 30 dakika arasında çok rahat bir şekilde kat edilebilmektedir.

Yaklaşık 90 kilometrelik bu mesafe, hız limitlerine uyarak ve trafik yoğunluğuna bağlı olarak, özel araçla ortalama arasında çok rahat bir şekilde kat edilebilmektedir. Otobüs ve Minibüsle: Assos'tan (Behramkale) doğrudan Çanakkale'ye düzenli seferler bulunabilir, ancak daha sık ve pratik olan seçenek, Assos'a bağlı olan Ayvacık ilçe otogarından Çanakkale'ye giden otobüs ve minibüslere binmektir. Bu toplu taşıma araçlarıyla yolculuk, güzergah üzerindeki duraklamalarla birlikte ortalama 1 saat 30 dakika ile 2 saat arasında sürmektedir.

Assos'tan (Behramkale) doğrudan Çanakkale'ye düzenli seferler bulunabilir, ancak daha sık ve pratik olan seçenek, Assos'a bağlı olan Ayvacık ilçe otogarından Çanakkale'ye giden otobüs ve minibüslere binmektir. Bu toplu taşıma araçlarıyla yolculuk, güzergah üzerindeki duraklamalarla birlikte ortalama arasında sürmektedir. Trenle ve Uçakla (Uygulanamaz): Bölgede bu iki merkez arasında hizmet veren bir demiryolu hattı veya uçuş rotası bulunmamaktadır. Mesafe çok kısa olduğu için bu ulaşım modları geçerli değildir. ANTİK TROAS KORİDORU Assos-Çanakkale güzergahı, sadece bu iki büyük merkezi değil, aynı zamanda yol üzerinde veya çok yakınında bulunan başka paha biçilmez tarihi noktaları da barındırır. Yolculuğunuzu bir keşif gezisine dönüştürmek için şu durakları da planınıza ekleyebilirsiniz:

Alexandria Troas: Ezine yakınlarında, Dalyan köyü civarında yer alan bu antik kent, Büyük İskender'in generallerinden biri tarafından kurulmuş devasa bir Roma liman kentiydi. Aziz Pavlus'un da ziyaret ettiği bu kent, bugün hala ayakta olan devasa hamam kalıntıları ve geniş alana yayılmış harabeleriyle etkileyicidir.

Ezine yakınlarında, Dalyan köyü civarında yer alan bu antik kent, Büyük İskender'in generallerinden biri tarafından kurulmuş devasa bir Roma liman kentiydi. Aziz Pavlus'un da ziyaret ettiği bu kent, bugün hala ayakta olan devasa hamam kalıntıları ve geniş alana yayılmış harabeleriyle etkileyicidir. Apollon Smintheion (Gülpınar): Ayvacık'a bağlı Gülpınar'da yer alan bu tapınak, İlyada Destanı'nda da adı geçen ve "farelerin tanrısı" olarak bilinen Apollon Smintheus'a adanmıştır. Tapınağın frizlerinde Troya Savaşı'ndan sahneler betimlenmiştir.

Ayvacık'a bağlı Gülpınar'da yer alan bu tapınak, İlyada Destanı'nda da adı geçen ve "farelerin tanrısı" olarak bilinen Apollon Smintheus'a adanmıştır. Tapınağın frizlerinde Troya Savaşı'ndan sahneler betimlenmiştir. Bozcaada Kapısı (Geyikli): Assos-Çanakkale yolu, Türkiye'nin en sevilen adalarından biri olan Bozcaada'ya geçişin yapıldığı Geyikli feribot iskelesinin de yakınından geçer. Vakti olanlar için, bu rotaya bir Bozcaada gezisi eklemek harika bir seçenektir. Assos ile Çanakkale arasındaki yaklaşık 90 kilometrelik mesafe, bir buçuk saat gibi kısa bir sürede tamamlanabilen, son derece pratik bir güzergahtır. Ancak bu yolculuk, sıradan bir ulaşımdan çok daha fazlasını vaat eder. O, felsefenin doğduğu topraklardan mitolojinin ve kahramanlık destanlarının anavatanına yapılan, her kilometresinde farklı bir tarihi hikayenin izini sürebileceğiniz, yoğun ve unutulmaz bir kültür yolculuğudur.