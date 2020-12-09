Asma Yaprağında Sardalya İçin Gereken Malzemeler:

500 gram sardalya balığı(temizlenmiş ve kılçığı alınmış)

15 adet asma yaprağı

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Asma Yaprağında Sardalya Yapılışı:

Ayıklanmış sardalyalarınızı, soğuk bir sudan geçirerek artıklardan iyice temizleyin.

Temizledikten sonra bir süzgecin içine alarak, suyunun iyice akmasını sağlayın.

Sardalyaları, geniş bir kaba alın.

İçine 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyerek, bu karışımı sardalyalara iyice yedirin.

Çeşnilendirdiğiniz ve zeytinyağı koyduğunuz sardalyaları, 15-20 dakika boyunca bu şekilde dinlendirin.

Asma yapraklarının damarlı kısmını, üste gelecek şekilde yerleştirin.

Saplarını koparın.

Sardalyaları, bu kısmın içine gelecek şekilde yerleştirerek sarın.

Asma yapraklarınız bitene kadar, sarmaya devam edin.

Izgara tavanızı ocağa alın.

Orta harlı ateşte, ısıtmaya başlayın.

Kalan zeytinyağını, tavaya dökün.

Tavanız ısındıktan sonra, sarılmış sardalyaları tavaya yerleştirin.

Asma yapraklarının rengi değişip hafif solduklarında, diğer tarafını çevirerek pişirin.

Her yüzey, yaklaşık 4-5 dakika pişecektir.

Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Dilerseniz bu tarifi, borcam veya yağlı tepsiye alarak, 180 derece fırında, 20-25 dakika tutarak da pişirebilirsiniz.