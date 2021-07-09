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Aslışah Alkoçlar alışverişte

Şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturan ve ilk bebeğini kucağına almak için geri sayıma başlayan Aslışah Alkoçlar, önceki gün gazetecilerin objektiflerine takıldı. Alışveriş turuna çıkan Alkoçlar, hamileliğinin son üçüncü ayına girmiş olmasına rağmen fit görünümü ile dikkat çekti

09.07.2021 - 12:05 | Güncelleme: ABONE OL
Aslışah Alkoçlar alışverişte - Magazin haberleri
Aslışah alışverişte
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Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz gün İstinyePark'ta görüntülendi.

Eşi Kaan Demirağ ile ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Alkoçlar, hamileliğinin son üçüncü ayına girmiş olmasına rağmen fit görünümü ile dikkat çekti.

Uzun süre bebek giyim mağazalarını dolaşarak doğacak çocuğu için kıyafet alışverişi yapan Aslışah Alkoçlar, muhabirlere "Kolay gelsin" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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