Aslışah alışverişte

Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz gün İstinyePark'ta görüntülendi.

Eşi Kaan Demirağ ile ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Alkoçlar, hamileliğinin son üçüncü ayına girmiş olmasına rağmen fit görünümü ile dikkat çekti.

Uzun süre bebek giyim mağazalarını dolaşarak doğacak çocuğu için kıyafet alışverişi yapan Aslışah Alkoçlar, muhabirlere "Kolay gelsin" dedi.