Annesinin ve kardeşinin mutfağa meraklı olduğunu söyleyen Aslıhan Doğan Turan, hayalinin küçük bir aile restoranı açmak olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Gelecek için hayalim, küçük bir aile restoranı açmak. Bu hayalimi de yakın bir zamanda gerçekleştirebilirim.