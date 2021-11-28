"Tarihi bir dizide oynamak istiyorum"

Oyuncu Aslı Turanlı, geçtiğimiz gün yeni aldığı otomobiliyle Nişantaşı'ndaydı. İş görüşmesi gerçekleştiren Turanlı, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Tarihi bir dizide oynamayı çok istiyorum." diyen ünlü oyuncu, daha sonra evinin yolunu tuttu.