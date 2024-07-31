Aslı Turanlı, gazetecilere el salladı
Bodrum Türkbükü'nde tatil yapan Aslı Turanlı, etrafı dürbünle izlerken basın mensuplarını fark edince el kaldırıp selam verdi
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu Aslı Turanlı, tatil yapmak için Bodrum'a gitti.
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Türkbükü'ndeki bir plajda şezlongda görüntülenen Aslı Turanlı, bir süre telefonla konuştu.
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Mavi renklerin hakim olduğu çizgili bir bikini giyen Aslı Turanlı, daha sonra dürbünle etrafı seyretti.
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Tam o sırada basın mensuplarını fark eden Aslı Turanlı, gazetecilere el salladı.
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Keyifli halleriyle dikkat çeken Aslı Turanlı daha sonra kendini Ege'nin serin sularına bırakmak üzere iskeleye yöneldi.