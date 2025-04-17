Aslı Turanlı: Ellerinize sağlık

Bir süredir gözlerden uzak olan Aslı Turanlı, Contemporary İstanbul 2025’in ön izleme gününde davetliler arasında yer aldı.

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Yeni projeler için hazırlık sürecinde olduğunu belirten Aslı Turanlı; “Sanat, bazen bir duruşu anlatmanın en estetik yoludur. İlhamı takip ediyorum. Modern ve çağdaş sanat üzerine herkesin emeğine sağlık” dedi.