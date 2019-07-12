Müzik kariyerine çok küçük yaşlarda başlayan Aslı Hünel 11 Nisan'da Savaş Yurtsever ile evliliği ile gündeme gelmişti. Şimdi ise bir televizyon programına konuk olan ünlü çiftin hayatı merak konusu oldu. Peki Aslı Hünel kimdir, kaç yaşında? Aslı Hünel'in kariyeri ve biyografisi! Eşi Savaş Yurtsever kimdir?

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel 4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Kendisi Türk sanat müziği sanatçısı olmakla birlikte yeni albümünde Deep House dediğimiz tarza yönelmiştir. Ünlü oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Aslı Hünel'in babası Selanik Göçmeni olmakla birlikte annesi Arap vatandaşıdır. Aslı Hünel çok küçük yaşlarda şan dersi almaya başladı. Müzik kariyerine 14 yaşında Üsküdar Musuki Cemiyeti'nde başladı. Yeni albümünde Serdar Ortaç ile olan şarkısı da bulunmaktadır.

ASLI HÜNEL'İN ŞARKILARI

Aslı Hünel 1994 tarihinde "Büyük Hata" şarkısını Elenor müzik etiketiyle piyasaya sürmüştür.

Aslı Hünel'in Diğer Şarkıları

Çok Özledim

Dağlar

Güneş Doğmuyor

Dönemem

Kendine İyi Bak

Yeminliyiz

Duygular

Sevdamız Bitmez

Kırmızı Gülün Alı Var

2019 Tarihinde "Bambaşka" Albümünü dijital platformlarda yayınladı.

SAVAŞ YURTSEVER KİMDİR?

44 yaşındaki Savaş Yurtsever 1975 yılında doğdu. 21 yıldır otomotiv sektöründe iş insanı olarak görev yapan Savaş Yurtsever 1998'de bir araba markasında satış danışmanı olarak sektöre girdi.

Yurtsever, daha sonra 2000 yılında Koluman A.Ş.'de satış danışmanlığı ve showroom müdürlüğü görevini gerçekleştirdi. 2011 yılından beri Koluman Otomobil firmasında Otomobil Satış Müdürü olarak devam etmektedir.

11 Nisan 2018'te evlenen ünlü çiftin düğünü Baltalimanı'nda bir mekanda gerçekleşti. Törende çok sayıda ünlü çifti yalnız bırakmadı.