Boz, "Aslı misafirleri ile ilgilendiği için içeride. Onu temsilen ben buradayım. İki mutluluğu aynı anda yaşıyorum, hem düğünümüz var hem yeni şarkım ‘Aşk bu’ bugün listelere girdi. Çok güzel tepkiler alıyorum sevgili Ozan Çolakoğlu ile çok güzel bir iş çıkardığımıza inanıyorum. Aslı da şarkının ilk aşamasından beri benimle birlikte her anına şahit oldu bir çok desteği oldu" dedi.