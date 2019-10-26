Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Murat Boz ve Aslı Enver arasında soğuk rüzgarlar esiyor. İkilinin bir haftadır konuşmadığı, hatta Aslı Enver’in kendi evinde kaldığı iddia edildi. Sosyal medyadan da birbirlerini beğenmeyen çiftin ayrılık eşiğinde olduğu söyleniyor.

Aslı Enver, yaklaşık 4 sene önce Murat Boz ile aşk yaşamaya başlamıştı. Daha önce iki kez ayrılan çift, geçtiğimiz aylarda ilişkilerine üçüncü kez şans vermişti.