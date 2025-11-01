Habertürk
        Aslı Bekiroğlu: Tiyatro müthiş işmiş

        Aslı Bekiroğlu: Tiyatro müthiş işmiş

        Aslı Bekiroğlu, Bebek'te köpekleriyle yürüyüş yaparken görüntülendi. Bekiroğlu; "Tiyatro oynamak daha farklı bir his, muhteşem keyifli bir işmiş" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2025 - 22:35 Güncelleme: 01.11.2025 - 22:35
        "Tiyatro müthiş işmiş"
        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Aslı Bekiroğlu, Bebek’te köpekleriyle yürüyüş yaparken görüntülendi.

        Gazetecilerle kısaca sohbet eden Aslı Bekiroğlu, ilk tiyatro deneyiminden söz etti: İlk oyunumda çok heyecanlıydım ama hani derler ya "Oynadıkça daha da iyi olur"... Devam edecek ve oynadıkça daha iyi olacağını düşünüyorum. Tiyatro oynamak daha farklı bir his, muhteşem keyifli bir işmiş.

        #aslı bekiroğlu

        Habertürk Anasayfa