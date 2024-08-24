Aslı Bekiroğlu'ndan alkışlanacak hareket

Projelerinden de bahseden Bekiroğlu; "Kutsal Damacana' filmine dahil oldum ve sete keyifle gidiyorum; ekip şahane ve çok seveni var," dedi. Tatilden bahseden Bekiroğlu, "Fiyatlar çok konuşuldu" sözlerine, "Yazın bir hafta Çeşme'ye gittim. Dediğimiz gibi fiyatlar çok pahalıydı." şeklinde konuştu.