Aslı Baş kimdir?

Mankenler kraliçesi Aslı Baş'ın kim olduğu sosyal medyada merak edilen konular arasında yer alıyor. Aslı Baş Türk manken ve modeldir. 1978 yılında Eskişehir'de doğmuştur. İşte Aslı Baş hakkında merak edilenler.

ASLI BAŞ HAYATI

Aslı Baş, 1978 yılında Eskişehir'de doğmuştur. 13 yaşında Antalya'da bulunan Esline Ajans tarafından keşfedilen Aslı Baş katıldığı birçok yarışmada dereceler kazandı. 2003'te Antalya'da düzenlenen Miss Model of the World güzellik yarışmasında Türkiye adına yarışıp Mankenler kraliçesi seçilen Aslı Baş tatil için gittiği Bodrum'da iş adamı Ahmet Bayer'e ait kaldığı tatil köyünde balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Cenazesi Antalya'da defnedildi.