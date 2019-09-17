17 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'nin Colarado eyaletinde bulunan Denver Hayvanat Bahçesi, geçtiğimiz günlerde içleri ısıtan bir video paylaştı.
Videoda baba aslanın yavrusuyla ilk karşılaşma anı anbean kayıt altına alındı.
Görüntülerde 3 yaşındaki erkek aslan Tobias, 25 Temmuz'da dünyaya gelen yavrusunu görünce çömeliyor ve selamlıyor. Videoda ayrıca yavru aslana anne şefkatiyle yaklaşan 4 yaşındaki dişi bir aslan ile oynadığı görülüyor.
Yaklaşık 2 aylık olan erkek yavrunun ismi henüz yok. Hayvanat bahçesi yetkilileri erkek yavruya isim seçmek için oylama düzenliyor.
Aslana Tanzanya'daki bir dağın adı olan 'Meru', Botswana'daki bir oyun rezervinin adı olan 'Moremi' ve annesinin üçüncü yavrusu olduğu için Svahili dilinde 'üçüncü' anlamına gelen 'Tatu' isimlerinden birinin verilmesi planlanıyor.
Afrika aslanlarının büyük çoğunluğunun, son 25 yılda kaçak avlanma ve habitatlarının zarar görmesi nedeniyle yok olduğunu hatırlatan Denver Hayvanat Bahçesi yetkilisi, aslan yavrularını gören insanların vahşi yaşamı korumaya yardımcı olmak için harekete geçmelerini umduğunu belirtti.
Hayvanat bahçesi yetkilileri dünyanın dört bir yanındaki hayvanları korumak için pek çok girişimde bulunduklarını da ifade etti.
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