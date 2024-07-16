Aşkın Nur Yengi, senfonik konseri ile Harbiye'de

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BKM, Harbiye konserleri serisinde; Aşkın Nur Yengi, Pera Filarmoni Orkestrası eşliğinde “Aşkın Nur Yengi Senfonik” konseri ile DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında 7 Ağustos’ta Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

1980’li yıllarda Onno Tunç’un orkestrasında Sezen Aksu ile çalışmaya başlayan Aşkın Nur Yengi, 1990 yılında yayınlanan 'Sevgiliye' adlı ilk albümü ile beğeni toplayarak yüksek satış rakamlarına ulaştı ve 1990’lı yıllara damga vurdu. Aşkın Nur Yengi, geçmişten günümüze birçok hit olan şarkılara imza attı.

Her parçasında aşkın izlerini taşıyan Aşkın Nur Yengi’nin sahnedeki performansı ve repertuvarı ile senfoni rüzgarlarında kaybolmak, zamanda yolculuğa çıkmak için Harbiye Açıkhava’nın muhteşem atmosferinde gerçekleşecek.