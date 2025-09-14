Aşkın Nur Yengi: Özgürlüğün de kendi içinde kısıtlamaları olmalı

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya gelen Aşkın Nur Yengi, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Aşkın Nur Yengi; "Meslek hayatımda ilk Harbiye’de sahneye çıktım, 10 tane şarkım vardı. İnsanlar tekrardan geri dönüp sahneye çıkmamı istemişti. Tekrardan 10 şarkıyı söyledim ve bitirdim. O günden bu güne kaç tane şarkı, kaç tane albüm çıkardık ve buradayız" dedi.

Yoğun tempo ile çalışmaya devam ettiğini söyleyen Aşkın Nur Yengi; "Yoğun tempo profesyonellik gerektiriyor. Uykusuz kalmamaya çalışıyorum, spor yapıyorum biraz. Geç yatmıyorum, dinleniyorum. Her sanatçının yaptığı gibi" diye konuştu.

"KIZIM 'HAYIR' DİYEMEZ"

Kızı Nazlı'nın sesini güzel bulduğunu söyleyen Aşkın Nur Yengi, "Evet, sesi harika... Sıla sahnesine almıştı. O da hazırlıksızdı, ablasını kırmamak için çıkmış. Dinlemek için gittiği bir konserde ablası sahneye çağırmış onu. 'Hayır' da diyemez benim kızım" ifadelerini kullandı.

Son dönemin gündem konusu olan şarkıcıların sahne kıyafetleri ve performansları hakkında konuşan Aşkın Nur Yengi; "Özgürlük güzel bir şey ama özgürlüğün de kendi içinde kısıtlamaları olmalı. Sanat da bir yandan özgürlüktür aslında. Sanat özgür bir olgu. Ben beğenerek seyrediyorum, bazen dikkat etmek, kültürümüze göre hareket etmek de çok güzel. Z kuşağı inanılmaz zeki, bizim onlara öğüt vermek yerine tecrübe aktarımı yapmamız gerekiyor. Ablaları olarak, çok değerli bir iş yaptıkları için daha çok çalışmalarını bilmeleri gerekiyor. Kendilerini her zaman geliştirmeliler" diyerek gençlere öğütler verdi.