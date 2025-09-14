Habertürk
    Takipde Kalın!
        Aşkın Nur Yengi: Haluk, bana 6 yıl dayanamadı

        Aşkın Nur Yengi: Haluk, bana 6 yıl dayanamadı

        Aşkın Nur Yengi, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserinde şarkı aralarında stand-up yaptı. Yengi'nin esprilerinden biri de kendisini seyretmeye giden eski eşi Haluk Bilginer ile ilgili oldu 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2025 - 12:39 Güncelleme: 14.09.2025 - 12:40
        "Bana 6 yıl dayanamadı"
        Aşkın Nur Yengi, 'Aşkın Nur Yengi Senfonik' projesinin İstanbul'daki ilk konserini, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdi.

        Aşkın Nur Yengi'nin konserini; 2006'da evlenip, 2012'de boşandığı eski eşi Haluk Bilginer ile ondan olma kız Nazlı Bilginer de seyretti. Yengi, seyircilerinin arasında bulunan bir çiftin 25 yıldır evli olduğunu öğrenince; "25 yılı nasıl geçirdiniz? Haluk, bana 6 yıl dayanamadı" dedi.

        "BAŞIMLA" DEDİ

        Aşkın Nur Yengi, Haluk Bilginer'e yönelerek esprilerine şöyle devam etti: Bir gün intikam alacağım demiştim sana. Evliliği Bir daha düşünelim istersen? Bilginer, "Olur" anlamında başını sallarken, Yengi; "Ben, senin bu bakışlarını çok iyi bilirim, 'Başımla’ diyorsun' diyerek güldü.

        Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer, zaman zaman kızlarıyla birlikte tatile çıkıyor.
        Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer, zaman zaman kızlarıyla birlikte tatile çıkıyor.
        #Aşkın Nur Yengi
        #Haluk Bilginer

