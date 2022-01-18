Askıda Fatura projesine uluslararası ödül

Istanbul Büyükşehir Belediyesi'nin pandamı döneminde uygulama aldığı "Askıda Fatura" uygulaması Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışmasını kazandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Size çok güzel, çok sevindirici bir haberim var" diyerek duyurdu.

İBB, "Askıda Fatura" uygulaması ile Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışması’nı kazandı.

Dünyadan 631 belediyenin katıldığı yarışmada, Askıda Fatura uygulaması ile İstanbul ödüle layık görülen 15 şehir arasında yer aldı.

Askıda Fatura projesi geliştirilerek tüm dünyada uygulanabilir hale gelecek.