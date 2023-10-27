MSB askerlik celp tarihleri ve askerlik yerleri için geri sayım sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün tarafından yapılan açıklamaya göre askerlik yerleri 27 Ekim Cuma günü erişime açıldı. Askerlik yerleri sorgulama ekranı, Kasım ayında askere gidecek olan yükümlüler tarafından araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...