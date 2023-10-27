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        Haberler Gündem ASKERLİK YERLERİ E-DEVLET SORGULAMA | 2023 Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu! Askerlik yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

        Askerlik yerleri açıklandı! 2023 MSB Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı

        Askerlik yerleri için geri sayım sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre; askerlik yerleri ve celp tarihi sınıflandırma sonuçları açıkladı. BU kapsamda gözer "Askerlik yerleri nasıl öğrenilir?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 Kasım celbi e-Devlet ile askerlik yerleri sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 14:19 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:19
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        • 1

          MSB askerlik celp tarihleri ve askerlik yerleri için geri sayım sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün tarafından yapılan açıklamaya göre askerlik yerleri 27 Ekim Cuma günü erişime açıldı. Askerlik yerleri sorgulama ekranı, Kasım ayında askere gidecek olan yükümlüler tarafından araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

          Askerlik yerleri açıklandı. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.

        • 3

          E-DEVLET İLE ASKERLİK YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

          E-devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklayın.

          Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna kısa dönem askerler "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama", uzun dönem askerler ise "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

          Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.

          ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

          Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 09 Kasım 2023

          Er (2’nci Grup) 07 Aralık 2023

          Er (3’üncü Grup) 11 Ocak 2024

        • 5

          BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

          Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır.

          Sevk Tarihleri

          02 Şubat 2023

          02 Mart 2023

          06 Nisan 2023

          04 Mayıs 2023

          31 Mayıs 2023

          06 Temmuz 2023

          10 Ağustos 2023

          07 Eylül 2023

          05 Ekim 2023

          09 Kasım 2023

          07 Aralık 2023

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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