15 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni askerlik sistemiyle ilgili güncel gelişmeler için milyonlarca gencin gözü kulağı TBMM'den gelecek haberde. Yeni askerlik sistemine göre askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Hızlıca yasalaşması hedeflenen askerlik teklifi 3 bölüm halinde temel yasa olarak görüşülecek. Görüşmeler TBMM oturumlarının yayınlandığı Meclis TV üzerinden canlı izlenebiliyor. Yeni askerlik sistemi ile ilgili tartışmalar sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam saatlerinde önemli açıklamalarda bulundu. Bugün ise AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, askerlik sisteminde revizelerin olduğunu söyledi. Yeni askerlik sisteminde son durum haberimizde.
YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?
Askerlik teklifi için görüşmeler Pazartesi günü saat 15.00'den sonra başladı. Askerlik teklifi 3 bölüm halinde temel yasa olarak görüşülecek. Yeni askerlik sisteminin en kısa zaman içerisinde yasalaşması bekleniyor.
MECLİS TV CANLI YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
ERDOĞAN'DAN ASKERLİK SİSTEMİ MESAJI: HÜCRE YENİLENMESİ OLACAK
"Terörle mücadelede bizim en ufak bir tereddütümüz yok. Güven kaybı gibi bir endişemiz söz konusu değil. Birileri konuşuyor. Hani bir ara ağzı olan konuşuyor diye hep literatüre yerleştirmiş ifade vardı ya.
Şu anda bu ülkede bizim bir silahlı kuvvetlerimiz var bir genelkurmay, kuvvetlerle birlikte oluşmuş, oturmuş asırlara bali 2 bin 200 yıllık bir geçmişi olan orduyuz. Dedikleri ne , efendim güvenlik zaafı bu yasada olur gibi ifadeler kullananlar var. Bu yasayla ilgili çalışma 1 hafta, 10 gün, 1 ay içinde yapılmış değil. Yaklaşık 1,5-2 yıla varan çalışmadır. Kaldı ki çok daha eski gelen bir taleptir. Hem ordunun küçültülmesi bir taraftan profesyonel orduya geçmek hep bunlar konuşulan şeylerdi. Ordumuz da bu konuda hiçbir zaman durmamıştır. Çalışmalarını onlar da bu istikamette sürdürmüşlerdir ve bir yere de gelinmiştir. Hatta 2014 sonuna kadar da atılması gereken adım ordunun sivilleşme süreciydi. AB kriterleri içerisinde bu vardı. Biz bu adımı o günden bu güne atmış değiliz.
İŞTE YENİ ASKERLİK TEKLİFİNİN TÜM METNİ
Şimdi böyle bir adımı atmış bulunuyoruz. Gerek Milli Savunma Bakanımızın şu anda ordunun temelinden gelmiş olması ve Genelkurmay Başkanlığına varıncaya kadar yapmış bir insan olarak şu anda kendi arkadaşlarıyla bu süreci yönetiyor olması, özellikle terörle mücadelede de şu anda askerimiz, polisimizin elde ettiği başarı, yılbaşından bu yana 2 binden fazla terörist etkisiz hale getirilmiştir. İnlerine girilmiştir, kaçacak delik arıyorlar. Bu mücadele devam edecek. Halkımızın huzurunu, refahını sağlamadıktan sonra ne devlet olarak görevimizi yapmış oluruz, bunun içinde silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, korucumuz ne de şahsen Cumhurbaşkanı olarak başkomutanlık sıfatıyla bulunuyorum yapmış olurum.
Yeni askerlik yasasında ise biz bu işi öyle bir noktaya getirelim ki. Düşünün başarılı bir astsubay eğer başarabiliyorsa generalliğe kadar çıkabilecek. Yeni askerlik yasasında bu var. İsteyen kalabiliyor. İsteyen süresi dolunca ayrılabiliyor. Bir diğer yanda sayılar azalıyor halimiz ne olacak deniyor. Şimdi sürekli olarak hücre tazelenmesi olacak. 12 ay içerisinde sürekli her ay asker alma diye böyle bir durum söz konusu olacak. Yani sayıda azalma diye bir şey söz konusu değil.
KIBRIS'TAKİ ASKERLERİN SAYISI
Kıbrıs'la ilgili mide bulandırsın diye söylüyor. Kuzey Kıbrıs'ta bizim askerimiz azalması diye bir şey söz konusu değil, orada ne kadar asker bulundurulması gerekiyorsa onu bulundururuz. Bunun için birilerinden izin alma gibi bir mecburiyetimiz yoktur. Metinde de zaten hangi birimlerde neler olacak, bunların hepsi oralarda açık ve net bir şekilde var.
2 maddesi geçmiş durumda. Gerek Milli Savunma Bakanımız ve gerek diğer arkadaşlarımızın bilgilendirmeleri ile bu süreç geçiştirilecek. Şimdi 30 bin lira fazla oldu gibi değerlendirmeler oldu, el insaf! Bir defa bütün maaşlar buradan ödeniyor. Şimdi burada bu askere ödenecek olan bütün harçlıklar bugüne kadar yapılmayan şeylerdi. Bunlar bir aileye harçlık olarak gelmiş olacaktır. Bunun çok çok isabetli olduğuna inanıyorum. Dersimize çok iyi çalıştık. Hayırlı olsun diliyorum."
AK PARTİLİ TURAN: ASKERLİK DÜZENLEMESİNDE REVİZELER VAR
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, askerlik düzenlemesiyle ilgili konuştu. Turan, "Düzenlemede revizeler söz konusu. Akar'ın partileri ziyaretinin ardından ortak bir kanaat oluşursa, 84 maddeyi bir saatte bitiririz." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!