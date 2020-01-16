Askerlik kaç ay oldu?

Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesi üzerine asker adayları askerlik süresinin kaç ay olduğunu merak ediyor. Askerlik süresini 6 aya kadar indiren bedelli askerlik sistemini kalıcı hale getirmek adına yeniden düzenlenen sistemde askerlik süreleri kaç ay olacak? İşte detaylar...

Askerlik süresi kaç ay olacak?

Yeni sistem ile zorunlu askerlik 6 ay olacak. Zorunlu askerliğin ardından isteyenler, 6 ay daha maaşlı olarak askerlik yapabilecek. Yedek subay ve astsubaylar için askerlik süresi 12 ay olacak. Bedelli askerliğin kaç lira olacağı ise memur maaş katsayısı esasına göre belirlenecek. Ücretin iki katına kadar artırılmasına ya da yarısına kadar azaltılmasına Cumhurbaşkanı karar verebilecek. Ayrıca bedelli ücretinin 30 bin TL civarında olması bekleniyor. Bedelli askerlik yapanlar bir ay temel eğitim alacaklar. Bedelli için her yıl 145 bin kişilik kontenjan olacak. Başvuru sayısının çok olması durumunda kura çekilerek bedelli adayları belirlenecek. Üniversite mezunlarıyla ilgili 'yedek subaylık uygulaması devam edecek. Yüksekokullardan mezun olanlar için de 'yedek astsubaylık getirilecek.

Bedelli askerlik nedir?

Türkiye'de Osmanlı döneminden bu yana aralıklarla zorunlu askerliğe alternatif olarak süre kısalması karşılığı nakit bedel ödenmesi mantığına dayanan bir uygulamadır. Uygulamanın dayandırıldığı gerekçeler ordunun ve devletin maddi ihtiyaçları ve bireylerin işlerini kaybetmemeleridir. Uygulamanın Anayasa Mahkemesi tarafından eşitlik ilkesini ihlal etmediğine karar kılınmıştır.