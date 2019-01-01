01 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Başta terör örgütü PKK olmak üzere, sınır içi ve dışında terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen hava harekatlarında Türkiye’nin en önemli üslerinin başında gelen Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığında vatani görevini yapan askerler, yeni yılı görevde karşıladı. Askerler, yeni yıl nedeniyle önce komuta kademesiyle yemekhanede bir araya geldi. 8. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ersin Eser, üste görevli Mehmetçiklerin yeni yılını kutladı.
ASKER ELİ TETİKTE BEKLİYOR
İHA'nın haberine göre, yeni yıl kutlamalarının ardından sancak nöbeti devir teslimi gerçekleştirildi. Bu sırada nöbetçi kulelerinde teröristlere karşı gece gündüz demeden cansiperane nöbet tutmaya devam eden askerler de elleri tetikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazır kıta beklemeye devam etti.
Kulesinde yılbaşı gecesi vatan nöbetini tutan uzman çavuş, Türk milletinin namus ve şerefine vatanın, milletin bölünmez bütünlüğünü korumak için gece gündüz her türlü hava şartlarında 24 saat esasına göre gözetleme yaptıklarını söyledi. Uzman Çavuş, “Aziz Türk milleti içiniz rahat olsun, ben ve silah arkadaşlarım vatan ve silah uğruna seve seve can vermeye daima hazırız. Vatan topraklarını korumanın onur ve gururunu yaşarken 2019 yılının ülkemiz, vatandaşlarımız ve tüm insanlık için 2018 yılından daha güzel huzur dolu bir yıl olmasını diliyor, bu topraklar için hiç çekinmeden canını ortaya koyan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor yüce Türk milletine arkadaşlarım ve kendi adıma saygı ve selamlarımızı iletiyorum” dedi.
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