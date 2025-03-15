Askeri öğrencilere yatay geçiş yasağı
Resmî Gazete'de yayınlanan düzenlemeye göre, askeri öğrencilere yatay geçiş yasağı getirildi
Resmî Gazete’de yayımlanan Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliği'n 15'inci maddesinin ikinci fıkrası “Fakülte veya yüksekokullarda öğrenim gören askeri öğrenciler, öğrenim gördükleri bölümleri/programları veya okumakta oldukları yükseköğretim kurumlarını değiştiremezler veya yatay geçiş yapamazlar. Askerî öğrenciler, öğrenimlerini Bakanlık nam ve hesabına tamamlar.” şeklinde değiştirildi.RESMİ GAZETE İÇİN TIKLAYIN