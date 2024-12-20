"Askere gidiyoruz" diyerek para topladılar

Manisa'nın Salihli ilçesinde son günlerde boynuna "O Şimdi Asker" yazılı şal atıp, eline de bir şişe kolonya alarak, sokak sokak gezip, askere gideceklerini söyleyerek vatandaşlardan para toplayan kişinin ile ilgili şikâyetler gelince polis harekete geçti.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 duygu tacirini Sevgi Yolu'nda yakaladı. Ekipler tarafından yapılan kaba üst aramasında bir miktar para, kolonya ve "O Şimdi Asker" yazılı şal ele geçirildi.

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Dilencilikten elde edilen paralara el konulurken, 2 kişiye ayrıca Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapıldı.