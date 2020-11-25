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Kadına yönelik şiddetin önüne bir türlü geçilemiyor. Son şiddet mağduru ise bir hemşire oldu.Trabzon’da görevli Astsubay eşi G.T. tarafından şiddete uğradığını ileri süren hemşire Ö.T., 155 polis imdat hattını arayıp yardım istedi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, olay yerine kısa sürede ulaşan polis, iki çocuk annesi hemşireyi koruma altına aldı. Trabzon’da görevli astsubay G.T. hakkında ise eşine yönelik şiddet uyguladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

EŞİNE BOŞANMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Polis merkezinde ifade veren Hemşire Ö.T., astsubay eşinin kendisinin boğazını sıktığını, kollarından tutarak silkelediğini ve yüzüne tokat attığını belirterek, “Evde otururken eşime beni aldattığı için ayrılmak istediğimi söyledim. Öldürürüm seni dedikten sonra ölümle tehdit edip hakaret etti. Odaya gitmek isteyince, kollarımdan tutup silkeledi ve tokat attı. Boğazımı sıktı. Bir süre sonra bıraktı. Ben de polisi aradım” dediği öğrenildi. Hemşire Ö.T.'nin koruma talebinde bulunduğu da ortaya çıktı.

POLİSİN BAŞLATTIĞI SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hemşire Ö.T.’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan ve ifadesine başvurulan G.T. ise eşinin kıskançlık yaptığı için tartıştıklarını fakat şiddet uygulamadığını belirterek hakkındaki iddiaları reddetti. Polisin aile içi şiddetle ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.