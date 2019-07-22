Aşk tesadüfleri yine sevecek mi?

Ömer Faruk Sorak'ın 2011 yapımı 'Aşk Tesadüfleri Sever'in ikincisi olan 'Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin çekimlerine başlandı. İlk filmin kadrosu Mehmet Günsür, Belçim Bilgin, Altan Erkekli, Ayda Aksel ve Yiğit Özşener'den oluşmuştu. İkinci filmde ise başrolleri Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz paylaşıyor.

Ömer Faruk Sorak - İpek Sorak

'Aşk Tesadüfleri Sever 2'de Ömer Faruk Sorak, yönetmen koltuğunu eşi İpek Sorak ile paylaşırken beyazperdeye yine gerçek bir yaşam öyküsüne aktarılacak. 'Aşk Tesadüfleri Sever 2', ilk filmde olduğu gibi izleyiciye geçmişin aşklarını günümüz ilişkileriyle karşılaştırma imkanı verirken tesadüflerin aşka ettiği hizmeti gözler önüne serecek.

Senaryosu Nuran Evren Şit'in yazdığı 'Aşk Tesadüfleri Sever 2', gösterime Ocak 202'de girecek.

Aytaç Şaşmaz - Elif Doğan

2011'de 'Aşk Tesedüfleri Sever'i 2.418.090 kişi izlemiş, filmin hasılatı 21.910.790 ₺ olmuştu.