Dün akşam hem Bihter filminin galası hem de New York'ta Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in yeni projesi İstanbul İçin Son Çağrı'nın galası gerçekleştirildi. Sosyal medya kullanıcıları eski Bihter ve Behlül ile yeni Bihter ve Behlül'ün aynı gün galada olmasına "Bin yılda bir gerçekleşen gala tutulması" gibi yorumlar yaptı.