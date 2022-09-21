Kanal D ekranlarında bir dönem yayınlanmış olan Aşk-ı Memnu dizisinde Cemile karakterine hayat veren Pelin Ermiş'in son hali sosyal medyada gündem oldu. Değişimi ve yeni tarzı ile konuşulan ünlü isim, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.