Aşk Bu Mu filmi konusu nedir ve oyuncuları kimler? Aşk Bu Mu ne zaman, kaç yılında ve nerede çekildi?

2018 yılında gösterime giren ve İstanbul'da çekilen Aşk Bu Mu filmi, bu akşam ATV'de yayınlanacak. İşte filmin konusu ve oyuncuları ile iligli bilgiler...

AŞK BU MU? KONUSU

Yolları kesişen Umut ve Gülüm’ün hikayesinin anlatıldığı filmde; Genç bir adam olan Umut, çocukluğundan beri hırsızlık yapmaktadır. Umut, hayatının fırsatını yakalayıp köşeyi dönmenin hayalini kurar. Fakat ne hayallerine kavuşabilir ne de sürekli aradığı ailesine ulaşabilir. Genç bir kadın olan Gülüm ise hayallerine bir adım uzaklıktadır. Okulunu başarıyla bitiren Gülüm’ün hayatında hiçbir sıkıntı yoktur. Fakat bir gün genç kızın tüm hayatı kararır. Gülsüm’de karaciğer yetmezliği olduğu ortaya çıkar ve nakil gerçekleşmezse ölecektir. Tam da bu süreçte Umut ile Gülüm’ün yolları kesişir.

AŞK BU MU? OYUNCULARI

Kubilay Aka

Afra Saraçoğlu

Salih Kalyon