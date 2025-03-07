'Aşk Biter mi?' Londra West End'de gidiyor

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı olarak sahnelenen, Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın başrollerini paylaştığı "Aşk Biter mi?" aşk ve edebiyatla harmanlanmış yolculuğuna 16 Haziran'da Chicago, Grease, Peter Pan, Matilda gibi ödüllü müzikallerin sahnelendiği Londra'daki Cambridge Theater’da devam edecek. Audrey Hepburn, Albert Finney, Tommy Steele , Ingrid Bergman ve Ian McKellen gibi pek çok önemli oyuncunun seyirci karşısına çıktığı tiyatro salonunda Türkiye'nin iki usta oyuncusu Kerem Alışık ve Evrim Alasya sahne alacak.

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ŞİMDİ SIRA UZAK DİYARLARA GELDİ!

Oyunun büyük ilgi görmesinin ardından Londra sahnesine taşınmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Kerem Alışık, bu özel yolculuğu şu sözlerle anlattı: “Aklımızda saklayıp kalbimizde bulduğumuz bir oyun oldu Aşk Biter mi?. Bütün kalplere girmeyi başardı. Bizi çok mutlu etti. Bu mutluluğu bizlerle paylaşan izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Sonuçta mutluluk paylaşılmak için var. Şimdi sıra uzak diyarlara geldi.”

İki usta oyuncunun, sahnede geçmişleriyle hesaplaşarak “Aşk Biter mi?” sorusuna yanıt aradığı oyun, şiir ve müziğin harmanlandığı özel bir yapım. Alışık ve Alasya, Attilâ İlhan, Orhan Veli, Cemal Süreya, Didem Madak gibi edebiyat dünyasının büyük isimlerini canlandırarak aşkın farklı yüzlerini gözler önüne seriyor.

Işıl Kasapoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği, Serhat Yiğit’in kaleme aldığı Aşk Biter mi?, gelecek aylarda daha da geniş kitlelere ulaşmak için farklı sahnelerde tiyatroseverlerin karşısında olacak.