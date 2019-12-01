Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Şenol Sönmez’in oturduğu Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağızcan Konyalı paylaşıyor.

Aşk Ağlatır’ın bu akşam ekrana gelecek 13. bölümünde Nalân’ın bebek yalanı ortaya çıkınca Yusuf soluğu Ada’nın yanında alır. Artık aralarında bir engel kalmadığına sevinen çift evlenmek için ilk adımı atarlar; Yusuf Ada’yı istemeye gider.

Nalân’ın Mert’le olmayı denemekten başka şansı kalmamıştır. Aşkını ilan eden Rüzgar, karşılık bulamayınca, kendine hâkim olamaz ve Ada’yı kaçırmaya kalkar. Yusuf, Cevdet Yalçın’la iz sürerken, herkes kaybolan Ada’nın peşine düşer.

Aşk Ağlatır, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte "Aşk Ağlatır"ın 13. Bölüm Tanıtımları: