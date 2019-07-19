19 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir dayanıklılık egzersizi olan ağırlık kaldırma, pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Özellikle kas gücünü artırmayı hedefleyen ve vücut geliştiricilerin tercih ettiği bu antrenman dikkat edilmediğinde beraberinde birçok sorunu getirebiliyor.
Vücut geliştirme sporu yapan kişilerin aşırı ağırlık kaldırma sonucunda aniden bayıldıkları ortaya çıktı. Tüyler ürperten bu görüntülerde aşırı ağırlık altına giren kişilerin birdenbire bilinçlerini kaybetmeleri merak konusu oldu. Nedenlerini araştırdık, konunun uzmanlarına sorduk.
"TANSİYONU YÜKSEK SPORCULARDA BEYİN KANAMASI OLABİLİR"
Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Bektaşer, "Bu tip bayılmalar ekstra anormal yüklenmeler sonucu kaslara giden kanın aniden artması ve beyin gibi hayati organlara ve omuriliğe giden kanın basıncının düşmesiyle, kanlanmanın azalması sonucu ani tansiyon düşmesine neden oluyor. Çözümü ise iyi bir ısınma, beslenmenin özellikle de mineral alımının artırılması, en önemlisi de kaldırılan ağırlığın azaltılması olabilir. Ani beyin kanaması, tansiyonu yüksek sporcularda olabilir. Ani felç çok nadir olan bir durum olsa da bunun altında başka ek faktörler olabilir. Vücudu, limitlerini aşırı zorlayıcı yükler altına girerek bozmamak gerekir" açıklamasında bulundu.
"BEYNE GİDEN KAN AZALIYOR"
Beşiktaş Kulüp eski doktoru Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Sarper Çetinkaya ise bu durumu şöyle özetledi: "Beyinden çıkan 10'uncu sinirin adı 'vagus'tur ve bu sinir solunum-yemek borusu boyunca aşağıya doğru iner. Ağırlık kaldırırken derin nefes alıp tutmak ve mideyi sıkıştıran kemerler nedeniyle göğüs kafesi-karın içindeki basınç çok artarak bu siniri bazen uyarır ve vagovagal reflekse yol açar. Yani uyarılan bu sinir kalp atımını ve kan basıncını düşürür. Bunun sonucunda da beyne giden kan azalınca geçici bayılmalar oluşabilir. Bu geçici bir bayılmadır ama kişi düşerken kafasını bir yere çarpabilir ya da kaldırdığı ağırlığın altında kalabilir bu da sakatlanmalara yol açabilir."
"YÜZME VE KARDİYO İLE MUTLAKA DESTEKLENMELİ"
Kişisel antrenör Serkan Küçük, "Direnç egzersizlerinde öncelikle o antrenmana hazır hale gelmek için eklem ve tendonları kuvvetlendirmek gerekir. Daha sonra iyi bir stretching (esneme) ile kuvvetlenip kısalan kaslara esneklik kazandırılmalıdır. Eklem ve tendonlar hazır hale gelmeden yapılacak ağırlık antrenmanları sakatlığı beraberinde getirir. Kişi, ağırlık antrenmanına girmeden önce doktor kontrolünden geçmeli. Sadece ağırlık kaldırmak sağlıklı bir egzersiz olmamakla birlikte yüzme ve kardiyo ile mutlaka desteklenmeli" diye konuştu.
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