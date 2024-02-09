Aşık Shakespeare'den TOÇEV çocuklarına destek

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1994 yılında “Okumak her çocuğun hakkıdır” söylemiyle yola çıkan ve yaptığı çalışmalarla bugüne dek 8 milyonu aşkın çocuğa ulaşan TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı), 30. yılını kutluyor. Çocukların hayatına dokunarak onlara maddi ve manevi anlamda destek olan TOÇEV, yıl dönümü etkinliklerine sezonun iddialı tiyatro oyunu "Aşık Shakespeare" ile başladı.

Uraz Kaygılaroğlu ve Nezaket Erden'in başrollerini paylaştığı oyun, depremden etkilenen çocuklara umut olmak için sahnelendi. Zorlu PSM'de sahnelenen oyunun bilet satışından elde edilen gelir depremden etkilenen TOÇEV çocuklarının temel eğitim çalışmaları için kullanılacak.

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Ebru Uygun

TOÇEV Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun, oyuna bilet alarak gelen herkese gönülden teşekkür ettiklerini belirtip şunları söyledi: "İlk günden itibaren vatandaşlarımıza, çocuklarımıza canla başla yardım etmeye gayret gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay illerinden TOÇEV bünyesinde eğitim desteği verilecek 100’e yakın çocuğumuzla birlikte yola devam ediyoruz.‘Aşık Shakespeare’ oyununun bilet satışından sağladığımız gelirle çocuklarımızın temel eğitimlerine devam edebilmelerini sağlayacağız. Bu süreçte yanımızda olan Aşık Shakespeare oyuncularına ve yapımcılar Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ile Zorlu PSM’ye teşekkür ederiz.”

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Sayısız ödülün sahibi efsanevi filmden aynı isimle Türkiye’de ilk kez sahneye uyarlanan 'Aşık Shakespeare', William Shakespeare’in 16. yüzyıl İngiltere’sinde, yeni oyunuyla kendini ispat etme çabası içindeki gençliğine ve genç bir kadının erkeklerin dünyasında sahneye çıkmak için verdiği mücadeleye odaklanıyor.